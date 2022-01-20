Парламент Австрії попередньо схвалив обов’язкову вакцинацію для всіх дорослих

Нижня палата парламенту Австрії проголосувала за введення обов’язкової вакцинації від коронавірусу для всіх дорослих з 1 лютого.

Про це пише Kurier.

Остаточно цей законопроєкт ще має затвердити верхня палата, яка збереться на засідання 3 лютого. Очікується, що там рішення буде позитивним, оскільки більшість належить коаліції.

За законопроєкт проголосували 137 депутатів, 33 були проти, 10 утримались. Обов’язкова вакцинація має запрацювати з 1 лютого.

Для тих, хто відмовлятиметься від вакцинації, передбачені штрафи від €600. До середини березня нікого не штрафуватимуть.

Окрім штрафів, в Австрії запровадять і заохочення до вакцинації. Зокрема, серед вакцинованих влаштують лотерею, на яку виділять приблизно €750 мільйонів. Приблизно кожен десятий вакцинований отримає ваучер на €500, які можна буде використати закладах харчування та торгівлі, у культурних установах.