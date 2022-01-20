Парламент Австрії попередньо схвалив обов’язкову вакцинацію для всіх дорослих

Нижня палата парламенту Австрії проголосувала за введення обов’язкової вакцинації від коронавірусу для всіх дорослих з 1 лютого.
Про це пише Kurier.
Остаточно цей законопроєкт ще має затвердити верхня палата, яка збереться на засідання 3 лютого. Очікується, що там рішення буде позитивним, оскільки більшість належить коаліції.
За законопроєкт проголосували 137 депутатів, 33 були проти, 10 утримались. Обов’язкова вакцинація має запрацювати з 1 лютого.
Для тих, хто відмовлятиметься від вакцинації, передбачені штрафи від €600. До середини березня нікого не штрафуватимуть.
Окрім штрафів, в Австрії запровадять і заохочення до вакцинації. Зокрема, серед вакцинованих влаштують лотерею, на яку виділять приблизно €750 мільйонів. Приблизно кожен десятий вакцинований отримає ваучер на €500, які можна буде використати закладах харчування та торгівлі, у культурних установах.
- В Австрії з 11 січня ввели обовʼязкове носіння масок типу FFP2 на відкритому повітрі в людних місцях (якщо відстань між людьми менше ніж два метри). Також з лютого скорочується термін дії «зеленого паспорта» вакцинації — з 9 до 6 місяців. Для вакцинованих третьою дозою він діятиме 9 місяців.
- Від 20 грудня 2021 року Австрія посилила правила вʼїзду — до країни пускатимуть лише тих, хто перехворів на коронавірус, і повністю щеплених. При цьому вакцинованим двома дозами, тобто без бустерного уколу, доведеться предʼявити негативний ПЛР-тест або відправитися на карантин.