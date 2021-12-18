Австрія посилює правила вʼїзду з 20 грудня

З 20 грудня Австрія посилює правила вʼїзду — до країни пустять лише тих, хто перехворів на коронавірус, або повністю щеплених. При цьому вакциновані двома дозами, тобто без бустерного уколу, повинні будуть предʼявити негативний ПЛР-тест (зроблений за 72 години) або відправитися на карантин.

Як повідомляє DW, влада Австрії вводить додаткові обмеження, щоб уповільнити поширення штаму «Омікрон».

Вʼїзд із самоізоляцією можливий лише для громадян Австрії, Євросоюзу та осіб, які мають дозвіл на проживання у країні. При цьому для них обовʼязкова онлайн-реєстрація та тест.

Обмеження не застосовуються лише для вагітних та осіб, яким протипоказана вакцинація.

«З туристичною чи бізнес-метою невакцинованим вїзд наразі неможливий», — зазначили в посольстві України в Австрії.