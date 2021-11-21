З 22 листопада Австрія закриває вʼїзд для туристів

З понеділка, 22 листопада, Австрія запроваджує жорсткі карантинні обмеження, через що у країну заборонили вʼїзд туристів. До країни можна буде потрапити лише з поважних причин.

Про це йдеться в повідомленні посольства України в Австрії.

Так, через закриття готелів, хостелів, торгових центрів, кафе та ресторанів туристичні поїздки до Австрії стають неможливими.

Українці зможуть в’їхати в Австрію винятково з поважних причин: відвідування родичів, лікування, сімейні обставини, службові поїздки, весілля, похорон тощо. Вони зможуть потрапити до країни без реєстрації та карантину, необхідні тільки повна вакцинація або документи про одужання за останні 180 днів. При цьому медична довідка про наявність антитіл більше не вважається доказом перенесеної хвороби.