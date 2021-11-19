В Австрії запроваджують локдаун для всіх громадян і анонсували обов’язкову вакцинацію

Уряд Австрії вирішив запровадити з 22 листопада локдаун для всіх громадян. Також з лютого 2022 року вакцинація від коронавірусу стане обов’язковою.
Про це пише Euronews.
Австрія стала першою країною ЄС, яка ухвалила це рішення під час осінньої хвилі коронавірусу. Спочатку там ввели локдаун лише для невакцинованих, але тепер розширили його на всіх.
За словами канцлера Александра Шалленберга, локдаун, попередньо, триватиме 10 днів. На цей час будуть скасовані всі масові заходи, а також будуть закриті більшість магазинів.
Через 10 днів влада проведе аналіз ситуації і зрозуміє, чи варто його продовжувати ще на такий же період.
Також Австрія оголосила, що стане першою країною в ЄС, яка запровадить обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для всіх дорослих. Відповідні норми запрацюють з 1 лютого 2022 року.
- В Австрії вирішили запровадити повний локдаун для невакцинованих. З 14 листопада для невакцинованих були запроваджені усі ті обмеження, які вводилися під час попередніх локдаунів. Фактично для невакцинованих ввели сувору ізоляція. На роботу чи в будь-які інші громадські місця, зокрема і магазини, вони можуть ходити лише за наявності тесту. Також у деяких регіонах ввели комендантську годину для невакцинованих.