Австрія запроваджує повний локдаун для невакцинованих

В Австрії вирішили запровадити повний локдаун для невакцинованих. Формальне рішення планують затвердити у неділю, 14 листопада, на зустрічі канцлера з очільниками усіх провінцій.

Про це повідомив канцлер країни Александер Шалленберг, пише Kronen Zeitung.

Він наголосив, що йому прикро, що доводиться застосовувати такі заходи, але наразі вакцини в країні достатньо для всіх і навіть для введення третьої дози.

За його словами, з понеділка для невакцинованих будуть запроваджені усі ті обмеження, які вводилися під час попередніх локдаунів. Фактично для невакцинованих буде запроваджена сувора ізоляція. На роботу чи в будь-які інші громадські місця, зокрема і магазини, вони зможуть ходити лише за наявності тесту. Також у деяких регіонах буде запроваджена комендантська година для невакцинованих.

Шалленберг зазначив, що наразі готується правова база для такого рішення. Контролювати дотримання всіх цих заходів буде поліція.