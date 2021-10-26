У Відні сотні людей вийшли на вулиці проти вакцинації від коронавірусу та карантину. Ще одна вимога — відставка канцлера

У Відні сотні людей вийшли на акцію протесту проти карантину та вакцинації, також вимагають відставки канцлера Австрії.
Про це повідомляє Kurier.
За даними видання, організатори подавали заявку на 8 тисяч людей, але на акції були присутні приблизно 3 тисячі. Водночас правоохоронці заявляють, що взяли участь ще менше — близько 1,7 тисячі людей.
Учасники акції пройшлися центром міста до Шварценбергплац із австрійськими, німецькими, хорватськими прапорами та банерами, на яких було написано «Курц має піти», хоча він подав у відставку два тижні тому.
Водночас активісти вигукували «Шалленберг має піти», «Політика дорівнює корупції», «Ми тут, ми гучні, бо крадуть нашу свободу».
- З 1 жовтня у Відні посилили карантин — до закладів громадського харчування дозволили пускати лише вакцинованих людей або тих, хто має негативний результат тесту на коронавірус.
- 9 жовтня через звинувачення у зловживанні довірою, хабарництві та корупції канцлер Австрії Себастьян Курц подав у відставку. Новим канцлером став Александер Шалленберг, міністр закордонних справ країни в уряді Курца.