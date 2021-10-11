В Австрії визначилися з новим канцлером після відставки Курца через звинувачення в корупції

Новим канцлером Австрії стане Александер Шалленберг, міністр закордонних справ країни в уряді Себастьяна Курца, який пішов у відставку після звинувачень у корупції.

Про це пише Deutsche Welle.

Увечері в неділю, 10 жовтня, президент Австрії Александер ван дер Беллен, виступаючи перед журналістами у Відні, підтвердив, що 11 жовтня приведе Шалленберга до присяги. «Нинішня урядова криза закінчена. Робота на користь нашої країни може бути продовжена», — заявив глава австрійської держави.

За словами ван дер Беллена, він уже провів перемовини з Шалленбергом, а також віцеканцлером Австрії Вернером Коглером, й ті запевнили його, що «для подальшої спільної роботи є стійкий фундамент».

«Обидва відповідають за це своїм словом. Зараз я чекаю фазу концентрованої роботи», — підкреслив президент, додавши, що через скандал, який призвів до відставки Курца, довіру австрійців до політики підірвано.