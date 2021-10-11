В Австрии определились с новым канцлером после отставки Курца из-за обвинений в коррупции

Новым канцлером Австрии станет Александер Шалленберг, министр иностранных дел страны в правительстве ушедшего в отставку Себастьяна Курца.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Вечером в воскресенье, 10 октября, президент Австрии Александер Ван дер Беллен, выступая перед журналистами в Вене, подтвердил, что 11 октября приведет его к присяге. «Нынешний правительственный кризис окончен. Работа на пользу нашей страны может быть продолжена», — заявил глава австрийского государства.
По словам Ван дер Беллена, он уже переговорил с Шалленбергом, а также вице-канцлером Австрии Вернером Коглером и те заверили его, что «для дальнейшей совместной работы есть устойчивый фундамент».
«Оба отвечают за это своим словом. Сейчас я ожидаю фазу концентрированной работы», — подчеркнул президент, добавив, что из-за скандала, приведшего к отставке Курца, доверие австрийцев к политике оказалось подорвано.
- 6 октября в Вене прокуратура провела обыски офисе канцлера Себастьяна Курца, а также в штаб-квартире его Австрийской народной партии. Правоохранители расследуют дело по обвинению в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции. В основе обвинений — исследования, опубликованные в СМИ за счет Минфина. Они якобы содержат неправдивые данные и имели целью продвигать политику правительства. Под подозрением Курц и его ближайшее окружение.
- 8 октября в парламенте потребовали отставки Курца и грозили ему вотумом недоверия. 9 октября глава правительства подал в оставку.
- Курц занимал должность канцлера Австрии с декабря 2017 года, но в мае 2019 года парламент вынес ему вотум недоверия из-за политического кризиса на фоне отставки бывшего вице-канцлера. 7 января 2020 года Курц во второй раз занял пост канцлера Австрии.