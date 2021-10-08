В коалиции правительства Австрии требуют отставки канцлера Курца. Ему грозит вотум недоверия

В Австрии на фоне расследования о коррупции канцлера Себастьяна Курца и его окружения требуют смены главы правительства.

Об этом сообщает Der Standard.

Партия «Зеленых», которая является партнером по коалиции с Австрийской народной партией (АНП) Курца, провела переговоры с тремя оппозиционными партиями и объявила, что не хочет продолжать союз с канцлером. Вся оппозиция, как и «Зеленая альтернатива», призвала Курца уйти в отставку.

«Зеленые» предлагают Австрийской народной партии найти «безупречную» замену канцлеру.

Отдельно на вторник, 12 октября, запланировано специальное заседание парламента, посвященное расследованию против Курца и обыскам в канцелярии и штаб-квартире АНП.

Оппозиция планирует вынести вотум недоверия канцлеру во время этого заседания. Его одобрят, если «Зеленые» поддержат вотум.