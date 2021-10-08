У коаліції уряду Австрії вимагають відставки канцлера Курца. Йому загрожує вотум недовіри

В Австрії на тлі розслідування щодо корупції канцлера Себастьяна Курца і його оточення вимагають зміни голови уряду.

Про це повідомляє Der Standard.

Партія «Зелених», яка є партнером по коаліції з Австрійською народною партією (АНП) Курца, провела переговори з трьома опозиційними партіями і оголосила, що не хоче продовжувати союз з канцлером. Вся опозиція, як і «Зелена альтернатива», закликала Курца піти у відставку.

«Зелені» пропонують Австрійській народній партії знайти «бездоганну» заміну канцлеру.

Окремо на вівторок, 12 жовтня, заплановано спеціальне засідання парламенту, присвячене розслідуванню проти Курца і обшукам в канцелярії та штаб-квартирі АНП.

Опозиція планує винести вотум недовіри канцлеру під час цього засідання. Його схвалять, якщо «Зелені» підтримають вотум.