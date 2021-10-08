У коаліції уряду Австрії вимагають відставки канцлера Курца. Йому загрожує вотум недовіри

В Австрії на тлі розслідування щодо корупції канцлера Себастьяна Курца і його оточення вимагають зміни голови уряду.
Про це повідомляє Der Standard.
Партія «Зелених», яка є партнером по коаліції з Австрійською народною партією (АНП) Курца, провела переговори з трьома опозиційними партіями і оголосила, що не хоче продовжувати союз з канцлером. Вся опозиція, як і «Зелена альтернатива», закликала Курца піти у відставку.
«Зелені» пропонують Австрійській народній партії знайти «бездоганну» заміну канцлеру.
Окремо на вівторок, 12 жовтня, заплановано спеціальне засідання парламенту, присвячене розслідуванню проти Курца і обшукам в канцелярії та штаб-квартирі АНП.
Опозиція планує винести вотум недовіри канцлеру під час цього засідання. Його схвалять, якщо «Зелені» підтримають вотум.
- 6 жовтня у Відні прокуратура провела обшуки в офісі канцлера Себастьяна Курца, а також в штаб-квартирі його Австрійської народної партії. Правоохоронці розслідують справу за звинуваченнями у зловживанні довірою, хабарництві та корупції. В основі звинувачень — дослідження, опубліковані в ЗМІ за рахунок Мінфіну. Вони нібито містять неправдиві дані та мали на меті просувати політику уряду. Під підозрою Курц і його найближче оточення.