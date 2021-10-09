Канцлер Австрии Курц уходит в отставку на фоне обвинений в коррупции

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что уходит в отставку на фоне обвинений в коррупции. Он покинул свой пост второй раз за 2 года.

Об этом сообщает Wiener Zeitung.

«Сейчас необходимы стабильные отношения, поэтому, чтобы разрешить патовую ситуацию, избежать хаоса и обеспечить стабильность, я хочу отойти в сторону», — заявил Курц.

Он предложил назначить канцлером Александра Шалленберга, ныне занимающего пост главы МИД страны. При этом Курц заявил, что останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет место депутата Национального совета (нижняя палата).