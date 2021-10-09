Канцлер Австрії Курц йде у відставку на тлі звинувачень у корупції

Канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив, що йде у відставку на тлі звинувачень у корупції. Він залишив свою посаду вдруге за 2 роки.

Про це повідомляє Wiener Zeitung.

«Зараз необхідні стабільні відносини, тому, щоб уникнути хаосу і забезпечити стабільність, я хочу відійти в сторону», — заявив Курц.

Він запропонував призначити канцлером Олександра Шалленберга, який нині займає посаду голови МЗС країни. При цьому Курц заявив, що залишиться лідером консервативної Австрійської народної партії і займе місце депутата Національної ради (нижня палата).