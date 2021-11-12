Австрия вводит полный локдаун для невакцинированных

В Австрии решили ввести полный локдаун для невакцинированных. Формальное решение планируется утвердить в воскресенье, 14 ноября, на встрече канцлера с руководителями всех провинций.

Об этом сообщил канцлер страны Александер Шалленберг, пишет Kronen Zeitung.

Он подчеркнул, что ему досадно, что приходится применять такие меры, но вакцины в стране достаточно для всех и даже для введения третьей дозы.

По его словам, с понедельника для невакцинированных будут введены все ограничения, которые вводились во время предыдущих локдаунов. Фактически для невакцинированных будет введена строгая изоляция. На работу или в другие общественные места, в том числе и магазины, они смогут ходить только при наличии теста. Также в некоторых регионах будет введен комендантский час для невакцинированных.

Шалленберг отметил, что в настоящее время готовится правовая база для такого решения. Контролировать соблюдение всех этих мер будет полиция.