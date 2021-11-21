С 22 ноября Австрия закрывает въезд для туристов

С понедельника, 22 ноября, Австрия вводит жесткие карантинные ограничения, в результате чего в страну запретили въезд туристов. В страну можно будет попасть только по уважительным причинам.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Австрии.

Так, из-за закрытия гостиниц, хостелов, торговых центров, кафе и ресторанов туристические поездки в Австрию становятся невозможными.

Украинцы смогут въехать в Австрию исключительно по уважительным причинам: посещение родственников, лечение, семейные обстоятельства, служебные поездки, свадьбы, похороны и так далее. Они смогут попасть в страну без регистрации и карантина, необходимы только полная вакцинация или документы о выздоровлении за последние 180 дней. При этом медицинская справка о наличии антител больше не считается доказательством перенесенной болезни.