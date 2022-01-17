Австрія першою у ЄС зробить вакцинацію від коронавірусу обовʼязковою

Австрія стане першою країною в Європі, яка запровадить обовʼязкову вакцинацію від коронавірусу для всіх дорослих (18 років і старше).

Про це повідомив канцлер Карл Нехаммер, представляючи відповідний законопроєкт, цитують Euronews та Politico.

Голосування у парламенті заплановане на 20 січня. Закон має набути чинності 1 лютого. Тоді стартуватиме початкова, перехідна фаза. Після вступного етапу, з середини березня, поліція почне контролювати виконання закону: буде перевіряти у громадян наявність сертифікату про вакцинацію чи медичне відведення від щеплення. Від вакцинації звільняються вагітні жінки та люди, яким щеплення протипоказане за станом здоровʼя.