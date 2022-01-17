Австрія першою у ЄС зробить вакцинацію від коронавірусу обовʼязковою

Австрія стане першою країною в Європі, яка запровадить обовʼязкову вакцинацію від коронавірусу для всіх дорослих (18 років і старше).
Про це повідомив канцлер Карл Нехаммер, представляючи відповідний законопроєкт, цитують Euronews та Politico.
Голосування у парламенті заплановане на 20 січня. Закон має набути чинності 1 лютого. Тоді стартуватиме початкова, перехідна фаза. Після вступного етапу, з середини березня, поліція почне контролювати виконання закону: буде перевіряти у громадян наявність сертифікату про вакцинацію чи медичне відведення від щеплення. Від вакцинації звільняються вагітні жінки та люди, яким щеплення протипоказане за станом здоровʼя.
Законопроєкт передбачає штраф у розмірі €600 за відмову від щеплення або відсутність сертифікату. Максимальна сума штрафу може становити €3,6 тисячі. Усього за недотримання закону можна штрафувати до чотирьох разів на рік. Штраф знімуть, якщо людина вакцинується протягом двох тижнів після повідомлення про штраф.
До цього законопроєкту внесли правки — спочатку передбачалось, що вакцинація буде обовʼязковою для всіх, хто старше 14 років. Наразі в Австрії близько 73,5% населення повністю вакциновані, що трохи вище за середній показник по ЄС.
- В Австрії з 11 січня ввели обовʼязкове носіння масок типу FFP2 на відкритому повітрі в людних місцях (якщо відстань між людьми менше ніж два метри). Також ухвалено рішення скоротити з лютого термін дії «зеленого паспорта» вакцинації з 9 до 6 місяців. Для вакцинованих третьою дозою він діятиме 9 місяців.
- Від 20 грудня 2021 року Австрія посилила правила вʼїзду — до країни пускатимуть лише тих, хто перехворів на коронавірус, і повністю щеплених. При цьому вакцинованим двома дозами, тобто без бустерного уколу, доведеться предʼявити негативний ПЛР-тест або відправитися на карантин.