В Австрії назвали правила обов’язкової вакцинації — штрафи становитимуть до 3 600 євро

Уряд Австрії оголосив умови обов’язкової вакцинації від коронавірусу в країні. Вона запрацює з лютого 2022 року.

Про це пише Die Presse.

Планується, що закон діятиме протягом двох років. Майже всі австрійці будуть повинні зробити щеплення від коронавірусу, але існуватимуть і винятки.

Від обов’язкової вакцинації звільняються діти до 14 років, вагітні жінки, ті, хто одужав від коронавірусу (лише на 180 днів), а також ті, хто мають медичні протипоказання.

З 15 березня в країні будуть встановлюватися «крайні терміни вакцинації». Кожний, хто не вакцинується в цей період, буде змушений виплатити штраф до 600 євро.

Якщо ж людина не сплатить штраф, то їй загрожуватиме до 3 600 євро. Під час визначення суми штрафу суд враховуватиме доходи людини. Однак якщо людина вакцинується, то необхідність сплати штрафу буде скасована.