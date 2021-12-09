В Австрії назвали правила обов’язкової вакцинації — штрафи становитимуть до 3 600 євро

Уряд Австрії оголосив умови обов’язкової вакцинації від коронавірусу в країні. Вона запрацює з лютого 2022 року.
Про це пише Die Presse.
Планується, що закон діятиме протягом двох років. Майже всі австрійці будуть повинні зробити щеплення від коронавірусу, але існуватимуть і винятки.
Від обов’язкової вакцинації звільняються діти до 14 років, вагітні жінки, ті, хто одужав від коронавірусу (лише на 180 днів), а також ті, хто мають медичні протипоказання.
З 15 березня в країні будуть встановлюватися «крайні терміни вакцинації». Кожний, хто не вакцинується в цей період, буде змушений виплатити штраф до 600 євро.
Якщо ж людина не сплатить штраф, то їй загрожуватиме до 3 600 євро. Під час визначення суми штрафу суд враховуватиме доходи людини. Однак якщо людина вакцинується, то необхідність сплати штрафу буде скасована.
- В Австрії вирішили запровадити повний локдаун. З 14 листопада для невакцинованих запровадили такі самі обмеження, які вводили під час попередніх локдаунів. Фактично для невакцинованих ввели сувору ізоляцію. На роботу чи в будь-які інші громадські місця, зокрема й магазини, вони можуть ходити лише за наявності тесту. Також у деяких регіонах ввели комендантську годину для невакцинованих. Але через 8 днів локдаун розширили на всіх — і вакцинованих, і невакцинованих.
- Також Австрія оголосила, що стане першою країною в ЄС, яка запровадить обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для всіх дорослих. Відповідні норми запрацюють з 1 лютого 2022 року.