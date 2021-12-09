В Австрии назвали правила обязательной вакцинации — штрафы составят до €3 600

Правительство Австрии объявило условия обязательной вакцинации от коронавируса в стране. Она заработает с февраля 2022 года.
Об этом пишет Die Presse.
Планируется, что закон будет действовать в течение двух лет. Почти все австрийцы должны будут привиться от коронавируса, но будут существовать и исключения.
От обязательной вакцинации освобождаются дети до 14 лет, беременные женщины, выздоровевшие от коронавируса (лишь на 180 дней), а также имеющие медицинские противопоказания.
С 15 марта в стране будут устанавливаться «крайние сроки вакцинации». Каждый, кто не вакцинируется в этот период, вынужден будет выплатить штраф до 600 евро.
Если же человек не заплатит штраф, то ему грозит до 3 600 евро. При определении суммы штрафа суд будет учитывать доходы человека. Однако, если человек вакцинируется, то необходимость уплаты штрафа будет отменена.
- В Австрии решили ввести полный локдаун. С 14 ноября для невакцинированных ввели такие же ограничения, которые вводились во время предыдущих локдаунов. Фактически для невакцинированных ввели строгую изоляцию. На работу или в другие общественные места, в том числе магазины, они могут ходить только при наличии теста. Также в некоторых регионах был введен комендантский час для невакцинированных. Но через 8 дней локдаун расширили на всех — и вакцинированных, и невакцинированных.
- Австрия также объявила, что станет первой страной в ЕС, которая введет обязательную вакцинацию от коронавируса для всех взрослых. Соответствующие нормы будут работать с 1 февраля 2022 года.