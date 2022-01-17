Австрия первой в ЕС сделает вакцинацию от коронавируса обязательной

Австрия станет первой страной в Европе, которая введет обязательную вакцинацию от коронавируса для всех взрослых (18 лет и старше).

Об этом сообщил канцлер Карл Нехаммер, представляя соответствующий законопроект, цитируют Euronews и Politico.

Голосование в парламенте намечено на 20 января. Закон должен вступить в силу 1 февраля. Тогда будет стартовать начальная, переходная фаза. После вступительного этапа с середины марта полиция начнет контролировать выполнение закона: будет проверять у граждан наличие сертификата о вакцинации или медицинском отводе от прививки. От вакцинации освобождаются беременные женщины и люди, которым прививка противопоказана по состоянию здоровья.