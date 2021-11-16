Протягом доби від коронавірусу померли 838 жителів України

З початку пандемії коронавірусом заразилися 3 244 749 жителів України. Ускладнення призвели до смерті 77 985 хворих, 2 664 373 жителів країни змогли побороти хворобу.

Протягом доби зафіксовано 16 308 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 168, медпрацівників – 327). До лікарень потрапили 2 264 хворих, одужали — 21 914 жителів країни.

Крім того, 268 088 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 102 908 людей, повністю імунізовані — 165 180 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 331 552 людини, з них отримали одну дозу — 12 331 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози — 8 887 415 людей.