Кабмін виділив 67,5 мільйона гривень на закупівлю тестів для виявлення штаму «Дельта» в регіонах

Ці кошти підуть на закупівлю 4 500 наборів тест-систем, що дозволить провести 450 тисяч досліджень для ідентифікації штаму «Дельта». У середньому йдеться про 150 тисяч досліджень на місяць.

Зазначимо, що в Україні через заразніший штам коронавірусу «Дельта» зростає споживання кисню серед госпіталізованих пацієнтів: зараз один хворий споживає у 5—6 разів більше кисню, ніж це було навесні.