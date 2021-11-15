Кабмин выделил 67,5 миллиона гривен на закупку тестов для выявления штамма «Дельта» в регионах

Эти средства пойдут на закупку 4 500 наборов тест-систем, что позволит провести 450 тысяч исследований для идентификации штамма «Дельта». В среднем речь идет о 150 тысячах исследований в месяц.

Отметим, что в Украине из-за более заразного штамма коронавируса «Дельта» растет потребление кислорода среди госпитализированных пациентов: сейчас один больной потребляет в 5—6 раз больше кислорода, чем весной.