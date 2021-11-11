МОЗ: Через штам «Дельта» хворі на коронавірус потребують у 6 разів більше кисню, аніж навесні

В Україні через заразніший штам коронавірусу «Дельта» зростає споживання кисню серед госпіталізованих пацієнтів: зараз один хворий споживає у 5—6 разів більше кисню, ніж це було навесні.

Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило 11 листопада.

МОЗ пояснює: якщо 11 жовтня добова кількість спожитого рідкого кисню становила 279 тонн, то вже 7 листопада — 378 тонн. Різниця — майже 100 тонн. Для прикладу, профільні підприємства загалом виробляють близько 400 тонн за добу.