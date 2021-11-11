МОЗ: Через штам «Дельта» хворі на коронавірус потребують у 6 разів більше кисню, аніж навесні

В Україні через заразніший штам коронавірусу «Дельта» зростає споживання кисню серед госпіталізованих пацієнтів: зараз один хворий споживає у 5—6 разів більше кисню, ніж це було навесні.
Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило 11 листопада.
МОЗ пояснює: якщо 11 жовтня добова кількість спожитого рідкого кисню становила 279 тонн, то вже 7 листопада — 378 тонн. Різниця — майже 100 тонн. Для прикладу, профільні підприємства загалом виробляють близько 400 тонн за добу.
Якщо міряти у балонах, то 19 жовтня в Україні використали 6 841 балон, а вже 7 листопада — 11 594 балони (різниця майже удвічі).
Міністерство наголошує, що наразі всі медичні заклади забезпечені киснем.
- 21 жовтня головний санлікар Ігор Кузін повідомив, що в Україні зупинилися два основні виробники медичного кисню. Тоді Україна почала закуповувати кисень у Польщі, а 28 жовтня міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що проблему з постачанням кисню до лікарень вирішили.
- 4 листопада Верховна Рада збільшила видатки на закупівлю кисневих станцій.