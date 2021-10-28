Міністр охорони здоровʼя Ляшко: Проблему з постачанням кисню до лікарень вирішили

Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко заявив, що проблему з постачанням кисню до лікарень для лікування пацієнтів із COVID-19 вирішили.

Про це він розповів під час брифінгу.

«Сьогодні жодного пацієнта, жодної лікарні у країні не залишено без кисню. Так, у певних лікарнях і регіонах є підвищений попит на кисень, але він контрольований, а питання вирішуються оперативно та командно», — сказав міністр.

За його словами, один із двох зупинених виробників кисню завершив регламентні роботи і починає постачати кисень. Другий виробник закінчить регламентні роботи 1 листопада. Загалом до постачання кисню залучено 35 виробників, з яких 12 випускають технічний кисень.

Ляшко запевнив, що кисню вистачає, але потреба в ньому висока — його потребують 80% госпіталізованих із коронавірусом.

«Ситуація нерівномірна, й у 46 з 480 ковидних лікарень ліжка з киснем вже зайняті на 100%, у 193 ліжка з киснем зайняті на рівні 75%. Інші 60% клінік залишаються без критичного навантаження», — сказав він.

Міністр також відреагував на повідомлення про швидке витрачання кисню. За його словами, це через наплив пацієнтів зі штамом «Дельта».

«Є лікарні, де двотонна ємність для рідкого кисню в попередні хвилі COVID-19 використовувалася протягом 7—10 днів, і ця лікарня потребувала підвезення кисню раз на тиждень. Нині цієї ємності вистачає на 1—2 дні. Тому зʼявляються повідомлення в засобах масової інформації, що кисню вистачає на кілька днів», — сказав він.