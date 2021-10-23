В Україні відновив роботу один з трьох найбільших заводів, які виробляють медичний кисень

В Україні після тимчасової зупинки відновив роботу кисневий завод в одному із західних регіонів.

Про це повідомив голова Міністерства охорони здоровʼя Віктор Ляшко в ефірі на телеканалі «Україна 24».

За словами міністра, одночасно фактично зупинилися три заводи, два з яких пішли на планові регламентні роботи на 10—15 днів, через що деякі лікарні відчули нестачу кисню.

Цей період міністр назвав «напруженою ситуацією» для системи охорони здоровʼя, міністерство навіть заявило, що закупить медичний кисень у Польщі для важкохворих із коронавірусом.