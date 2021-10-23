В Украине возобновил работу один из трех крупнейших заводов, которые производят медицинский кислород

В Украине после временной остановки возобновил работу кислородный завод в одном из западных регионов.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».

По словам министра, одновременно фактически остановились три завода, два из которых пошли на плановые регламентные работы на 10-15 дней, из-за чего некоторые больницы почувствовали нехватку кислорода.

Этот период министр назвал «напряженной ситуацией» для системы здравоохранения, из-за чего министерство даже заявило о закупке медицинского кислорода в Польше для тяжелобольных.