Минздрав: Два основных производителя кислорода в Украине остановились. Ведомство экстренно ищет альтернативу

В Украине остановились два основных производителя медицинского кислорода. Теперь Министерство здравоохранения экстренно ищет альтернативные поставки.

Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин, пишет LIGA.net.

По его словам, одна из особенностей штамма коронавируса «Дельта» — это высокая потребность больных пациентов в кислороде. Поэтому сейчас нагрузка возрастает в разы.

«Два основных производителя кислорода, которые работают в стране, остановились на регламентные работы. Поэтому сейчас в экстренном режиме проводится работа по поиску альтернативных источников поставок кислорода. И те перебои, которые иногда возникают на уровне областей, решаются в ручном режиме», — рассказал Кузин.

Он подчеркнул, что пока существенного дефицита кислорода нет, а в Минздраве надеются, что в ближайшее время решат проблему.