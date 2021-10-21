МОЗ: Два основних виробники кисню в Україні зупинилися. Відомство екстрено шукає альтернативу

В Україні зупинилися два основних виробники медичного кисню. Тепер Міністерство охорони здоров’я екстрено шукає альтернативні поставки.

Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін, пише LIGA.net.

За його словами, одна з особливостей штаму коронавірусу «Дельта» — це висока потреба хворих пацієнтів у кисні. Тому зараз навантаження зростає в рази.

«Два основних виробника кисню, які працюють в країні, зупинилися на регламентні роботи. Тому зараз в екстреному режимі проводиться робота з пошуку альтернативних джерел поставок кисню. І ті перебої, що іноді виникають на рівні областей, вирішуються в ручному режимі», — розповів Кузін.

Він підкреслив, що поки що істотного дефіциту кисню немає, а у МОЗ сподіваються, що найближчим часом вирішать проблему.