У COVID-лікарнях Чернігова кисню для хворих лишилося на кілька годин, на Херсонщині запасів вистачить на три дні

У лікарнях Чернігова кисню для хворих із коронавірусом лишилося на кілька годин.
Про це заявив генеральний директор Чернігівської міської лікарні № 2 Владислав Кухар.
«Наразі в лікарнях міста, які надають допомогу хворим на COVID-19, склалася досить критична ситуація з киснем, якого вистачить лише на кілька годин. Компанія-постачальник обіцяє поставити кисень тільки завтра. І невідомо, у який саме час доби ця поставка відбудеться. Найбільш тяжкі пацієнти переведені на кисневі станції в обох лікарнях, тому все необхідне, що стосується надання медичної допомоги, ми робимо», — сказав він.
За словами Кухаря, у лікарні до кожного пацієнта індивідуальний підхід, медики підбирають оптимальний режим надання кисневої підтримки.
«Ця хвиля ковіду, як порівняти з тією, що була на початку року, виявилась більш киснево залежною. Ми маємо втричі більше пацієнтів, які потребують кисневої підтримки, ніж на початку року. Тому кисень потрібен у досить великих обсягах», — додав очільник лікарні.
Водночас заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Микола Якименко повідомив, що в лікарнях області запасів кисню вистачить лише на три дні.
«Наразі дуже складна ситуація з киснем. Вона не критична, але складна. У нас на три доби кисню вистачає», — наголосив він під час брифінгу 25 жовтня.
Також Якименко зазначив, що в області за добу використовують майже 15 тонн медичного кисню.
- 21 жовтня головний санлікар Ігор Кузін повідомив, що в Україні зупинилися два основні виробники медичного кисню, через що МОЗ екстрено шукає альтернативні поставки.
- Наступного дня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що для важкохворих із коронавірусом МОЗ закупить медичний кисень у Польщі.
- 23 жовтня Ляшко заявив, що кисневий завод в одному із західних регіонів після тимчасової зупинки відновив роботу.