В течение суток от коронавируса умерли 838 жителей Украины

Кроме того, за минувшие сутки 268 088 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 102 908 человек, полностью иммунизированы — 165 180 человек. С начала вакцинальной кампании привито 12 331 552 человека, из них получили одну дозу — 12 331 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 8 887 415 человек.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что за вакцинацию от коронавируса обеими дозами украинцы получат по тысяче гривен. Их можно будет потратить только в определенных областях.

Правительство выделило 67,5 миллиона гривен для выявления штамма коронавирусной болезни «Дельта» на региональном уровне.