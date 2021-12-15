Учені два тижні вивчали новий штам «Омікрон»: наскільки він заразний, стійкий до вакцин та небезпечний для здоровʼя. Розповідаємо (як завжди, без паніки), що вдалося зʼясувати

«Омікрон» заразніший за інші штами?

Схоже, що так. До цього найспритнішим із варіантів коронавірусу вважався штам «Дельта», але «Омікрон» обганяє його за швидкістю поширення. Це почали підозрювати ще у Південній Африці, де вперше виявили новий штам. Там він швидко почав домінувати в одній провінції за іншою. Дослідники в інших країнах спостерігали за «Омікроном» на більш ранній стадії поширення. І картина приблизно та сама — кількість випадків подвоюється кожні два-три дні, «Дельті» для цього потрібно набагато більше часу.

Британські дослідники спостерігали, що відбувалося в родинах 121 людини, які заразилися цим варіантом. Вони дійшли висновку, що «Омікрон» поширюється в домашніх умовах серед членів сімʼї приблизно в 3,2 раза частіше, ніж «Дельта». Навіть випадковий контакт з інфікованим «Омікроном» підвищує ймовірність зараження приблизно вдвічі порівняно з «Дельтою».

Пасажири в метро Лондона, 13 грудня 2021 року. Getty Images / «Бабель»

Ніл Фергюсон, епідеміолог Імперського коледжу Лондону, вважає, що саме здатність «Омікрону» швидко поширюватися, порівняно з попередніми варіантами, і є його головною перевагою над іншими штамами. Робота його дослідницької групи з моделювання також показала, що «Омікрон» заразніший за «Дельту» приблизно на 25—50%.

У дослідників наразі немає чіткої відповіді, чому «Омікрон» так швидко поширюється. Одна гіпотеза полягає у тому, що він може легше проникати у клітини, інша — що може розмножуватися всередині клітин. Щоб у цьому розібратися, потрібно детальніше вивчити особливості мутацій цього штаму.

У тих, хто вже перехворів на ковід, ризик заразитися «Омікроном» вищий?

Найімовірніше так. На початку сплеску «Омікрону» у Південній Африці вчені дивувалися з того, як швидко зростає кількість інфікованих. Адже у країні вже були масштабні хвилі ковіду, спричинені іншими штамами. І здавалося б, у більшості південноафриканців мав виробитися імунітет. Але виявилося, що багато хто з перехворілих знову заразився саме «Омікроном».

Британські вчені у своєму дослідженні дійшли таких самих висновків. Вони виявили, що багато з тих, хто підхопив «Омікрон», уже перехворіли на ковід. За їхніми прогнозами, ризик повторного зараження саме «Омікроном» приблизно впʼятеро вищий, ніж іншими штамами.

Ця здатність ухилятися від імунного захисту, на думку вчених, є однією з головних причин, чому «Омікрон» так швидко поширюється. Антитіла успішно протистоять іншим варіантам. Але «Омікрону», схоже, вдається інфікувати більше клітин організму, тож імунний захист просто не встигає впоратись із цим.

Вакцини нікчемні проти «Омікрону»?

Не зовсім. Попередні лабораторні дослідження показують, що навіть дві дози таких вакцин, як Pfizer-BioNTech та AstraZeneca, не дають надійного захисту від «Омікрону». Але ефективність підвищується після третьої бустерної дози.

Учені зʼясували, що через чотири місяці після другої дози Pfizer-BioNTech ефективність вакцини проти «Омікрону» становить приблизно 35% — це значно нижче, ніж рівень захисту від «Дельти». Але третя доза збільшила цей показник приблизно до 75%.

Черга за бустерною дозою вакцини від коронавірусу в Манчестері, 14 грудня 2021 року. Getty Images / «Бабель»

З двома дозами AstraZeneca справи ще гірші. Уже через кілька місяців після вакцинації вони не дають практично ніякого захисту від «Омікрону». Але додаткова доза Pfizer-BioNTech підвищує ефективність до 71%.

Але навіть від однієї або двох доз вакцини, за словами вчених, все одно є користь. Вакцини не тільки виробляють антитіла до коронавірусів, але й стимулюють зростання Т-клітин — лімфоцитів, які є в організмі кожної людини. Вони «вчаться» розпізнавати та знищувати клітини, які несуть чужорідні антигени, у цьому випадку — коронавірус. Дослідники припускають, що мутації «Омікрону» дозволяють йому уникнути антитіл, але від «навчених» Т-клітин ухилитися йому набагато складніше.

Якщо ця гіпотеза підтвердиться, то навіть коли вакцинована людина заразиться «Омікроном», інфекція зі значно меншою ймовірністю переросте у тяжке захворювання. Найімовірніше, це буде легка або середня форма. Бустерна доза дасть додатковий захисний ефект від важкої форми хвороби.

«Омікрон» спричиняє тяжче захворювання, ніж інші штами?

А ось тут поки що добрі новини. Південноафриканські лікарі, які першими стикнулися з хвилею нового штаму, говорять про меншу кількість тяжких випадків захворювання порівняно з попередніми хвилями ковіду.

Щоправда, більшість пацієнтів, яких спостерігали південноафриканські медики, були молодими людьми. А у них ймовірність тяжкого захворювання нижча, ніж у літніх людей. Схожа ситуація і в Європі — туди «Омікрон» завезли туристи, які приїхали з Африки. І більшість із них були молодшими за 40 років.

Пасажир рейсу з ПАР проходить тестування на коронавірус в аеропорту Амстердама, 2 грудня 2021 року. Getty Images / «Бабель»

Згідно з попередніми дослідженнями японських учених, «Омікрон» хоч і вчетверо заразніший за «Дельту», але перебіг хвороби легший. Проте дослідники поки що не поспішають радіти. Щоб остаточно зрозуміти, чи «Омікрон» є більш мʼяким, ніж інші варіанти, є тільки один спосіб. Почекати, поки ще більше людей заразяться новим штамом, а потім почекати ще кілька тижнів, щоб побачити, у скількох із них хвороба перейде у важку форму.

Тож у чому тоді головна небезпека?

У тому, з якою швидкістю «Омікрон» поширюється світом. Наприклад, у Великій Британії з кожним днем зростає кількість нових випадків зараження і вже є перша смерть від «Омікрону». Тому британські вчені зараз і перебувають в авангарді вивчення нового штаму та першими публікують результати своїх досліджень.

Згідно з результатами компʼютерного моделювання, «Омікрон» у Британії поширюватиметься у геометричній прогресії. Уже в другій половині грудня він може випередити «Дельту» за кількістю заражень. За таким сценарієм до квітня у лікарнях може опинитися близько 300 тисяч людей. Навіть якщо у них буде неважка форма захворювання, це створить таке навантаження на систему охорони здоровʼя, якого не було навіть на початку пандемії.

Таких висновків дійшли й дослідники з Данії та Норвегії. За поганого сценарію вони прогнозують, що кількість щоденних випадків інфікування «Омікроном» може зрости до 10 тисяч. Тому вчені закликають уряди по всьому світу прискорити кампанії з вакцинації, поділитися дозами з менш вакцинованими країнами та навіть розглянути такі заходи, як нові обмеження для людей.

А що з «Омікроном» в Україні?

Станом на ранок 15 грудня випадків зараження «Омікроном» в Україні не виявили. Але новий штам уже проник у більш ніж 70 країн по всьому світу. Зокрема в найближчі країни — Росію, Румунію, Угорщину та Словаччину.

З 13 грудня в Україні дозволили бустерну вакцинацію, але поки що не для всіх. Отримати третю дозу вакцини можуть люди з тяжкими захворюваннями, які впливають на імунну систему, — наприклад, з ВІЛ-інфекцією чи онкологією. Також дозвіл на бустерну вакцинацію можуть отримати люди, які планують вирушити до країн, де вимагають наявність третьої дози. А ще люди, старші за 60 років, які прищепилися вакциною CoronaVac. Для ревакцинації фахівці рекомендують використовувати препарати Pfizer або Moderna.

А що нового каже ВООЗ щодо «Омікрону»?

Судячи з оновлення за 14 грудня, поки що нічого. ВООЗ ще чекає на результати досліджень нового штаму з трьох ключових питань: наскільки він заразніший у порівнянні з іншими штамами, чи може він обходити імунітет вакцинованого або того, хто перехворів на коронавірус, і чи спричиняє він важкі форми захворювання.

Сьогодні, 15 грудня, о 15:30 за Києвом ВООЗ збирає світових експертів, щоб вивчити нові дослідження щодо «Омікрону». Ми стежитимемо за ходом дискусії та обовʼязково доповнимо матеріал висновками, яких дійдуть експерти.

«Бабелю» стане в нагоді навіть ваша одноразова допомога, але ми не відмовимося і від другої, і від третьої бустерної дози донатів.