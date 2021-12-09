Дослідження: COVID-штам «Омікрон» у чотири рази заразніший за «Дельту», але протікає у хворих у легкій формі

Новий аналіз і попередні дослідження штаму коронавірусу «Омікрон», які провели вчені японського Університету Кіото, показали, що він у чотири рази заразніший за штам «Дельта», але повальної госпіталізації не спричиняє.

Про це пише Bloomberg.

Математичне моделювання та аналіз геному нового варіанту вірусу говорять про те, що він долає імунітет людини, вироблений природним шляхом або за рахунок вакцини, але протікає у хворих у легкій формі. Тяжких випадків хвороби спостерігається мало.

Як повідомляє АР, директорка Центрів з контролю та профілактики захворювань США Рошель Валенські заявила, що клінічні дані про новий штам дуже обмежені.

Майже у всіх 43 людей у ​​США, які точно заразилися новим штамом, хвороба протікає у легкій формі, але вона може переходити у важку після певного часу — кілька днів або тижнів. Валенські каже, що статистика поки не точна, оскільки всі хворі — молоді люди, які зазвичай легше переносять хворобу.

Вченим ще належить точно зʼясувати вплив «Омікрону» на організм людини.