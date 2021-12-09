Захисні маски та COVID-паспорти: у Британії уряд оголосив про «план Б» для боротьби з коронавірусом

Уряд Великої Британії через поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон» вирішив повернути низку карантинних обмежень. У країні з літа майже не було карантину через високий рівень вакцинації.

Про це пише BBC.

За словами прем’єра Бориса Джонсона, уряд переходить до «плану Б» для стримування поширення хвороби. Там порадили вже з понеділка за можливості максимально перевести працівників на дистанційну роботу.

Також у країні повертають обов’язкове носіння захисної маски у закритих громадських місцях. Окремо у Британії почнуть користуватися і так званими COVID-перепустками, в яких міститиметься інформація про вакцинацію або негативний тест. Вони будуть обов’язковими для нічних клубів та місць з великим скупченням людей.

Для людей, які контактували з зараженими новим штамом, запровадять щоденні тести замість того, щоб саджати їх на тривалу ізоляцію.

Джонсон підкреслив, що нові карантинні заходи не є суворими, а тому підготовка до святкування Різдва має відбуватися як і завжди — але за умови дотримання обмежень.