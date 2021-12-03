«Занадто рано робити висновки»: у ВООЗ закликають не панікувати через новий штам «Омікрон»

У Всесвітній організації охорони здоров’я закликають не панікувати через появу нового штаму коронавірусу «Омікрон». Там зазначають, що інформації про нього занадто мало, аби робити якісь висновки.

Про це розповіла головна наукова співробітниця ВООЗ Сум’я Свамінатан, пише Reuters.

За її словами, наразі також неможливо стверджувати, чи стане штам «Омікрон» домінантним у світі. Для цього йому потрібно бути більш заразним, аніж «Дельта».

«Наскільки нам слід хвилюватися? Нам потрібно бути готовими та обережними, а не панікувати, тому що ми перебуваємо в іншій ситуації, ніж рік тому», — підкреслила вона.