«Слишком рано делать выводы»: в ВОЗ призывают не паниковать из-за нового штамма «Омикрон»

Во Всемирной организации здравоохранения призывают не паниковать из-за появления нового штамма коронавируса «Омикрон». Там отмечают, что информации о нем слишком мало, чтобы делать выводы.
Об этом рассказала главная научная сотрудница ВОЗ Сумья Сваминатан, пишет Reuters.
По ее словам, сейчас также невозможно утверждать, станет ли штамм «Омикрон» доминирующим в мире. Для этого ему нужно быть более заразным, чем «Дельта».
«Насколько нам следует беспокоиться? Нам нужно быть готовыми и осторожными, а не паниковать, потому что мы находимся в другой ситуации, чем годом ранее», — подчеркнула она.
Директор компании BioNTech, разработавшей вакцину от коронавируса совместно с Pfizer, Угур Сахин отметил, что ученые ожидали появления подобного мутированного штамма, но в следующем году.
Сейчас они все больше и больше понимают, что штамм «Омикрон» действительно более заразный и заражает вакцинированных людей, однако, по мнению Сахина, вакцины все еще защищают от тяжелого течения болезни.
- 11 ноября в Ботсване был обнаружен новый штамм коронавируса «Омикрон» (B.1.1.529). Но первыми о нем сообщили представители Минздрава из Южно-Африканской Республики. Они провели несколько исследований и нашли очень быстрое распространение этого штамма в некоторых регионах страны. Ученые считают, что он может быть опаснее всех известных штаммов. Его усложненная мутация, вероятно, позволяет обходить защиту антител. Случаи заражения уже зафиксировали в Европе, Австралии, США и Канаде.
- Из-за штамма многие страны мира ввели ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик. Украина приняла решение, что все прибывающие из этих стран должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.