Защитные маски и COVID-паспорта: в Британии правительство объявило о «плане Б» для борьбы с коронавирусом

Правительство Великобритании из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» решило вернуть ряд карантинных ограничений. В стране с лета почти не было карантина из-за высокого уровня вакцинации.
Об этом пишет BBC.
По словам премьера Бориса Джонсона, правительство переходит к «плану Б» для сдерживания распространения болезни. Там посоветовали уже с понедельника по возможности максимально перевести работников на дистанционную работу.
Также в стране возвращается обязательность ношения защитной маски в закрытых общественных местах. Отдельно в Британии начнут пользоваться и так называемыми COVID-пропусками, в которых будет содержаться информация о вакцинации или негативном тесте. Они будут обязательны для ночных клубов и мест с большим скоплением людей.
Для людей, контактировавших с зараженными новым штаммом, введут ежедневные тесты вместо того, чтобы сажать их на длительную изоляцию.
Джонсон подчеркнул, что новые карантинные меры не строги, а потому подготовка к празднованию Рождества должна проходить как всегда — но при соблюдении ограничений.
- 11 ноября в Ботсване был обнаружен новый штамм коронавируса «Омикрон» (B.1.1.529). Но первыми о нем сообщили представители Минздрава из Южно-Африканской Республики. Они провели несколько исследований и выявили очень быстрое распространение этого штамма в некоторых регионах страны. Ученые считают, что он может быть опаснее всех известных штаммов. Его усложненная мутация, вероятно, позволяет обходить защиту антител. Случаи заражения уже зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды.
- Из-за штамма многие страны мира ввели ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик. Украина приняла решение, что все прибывающие из этих стран должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.
- В Украине «Омикрона» пока нет. В ВОЗ призывают не паниковать из-за этого штамма, смертей от него еще не зафиксировали.