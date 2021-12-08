Компания Pfizer опубликовала предварительные результаты исследования: Три дозы вакцины нейтрализуют вариант коронавируса «Омикрон»

Так, средний геометрический титр (GMT) нейтрализующих антител против варианта «Омикрон» составлял 154 (после трех доз), 398 против варианта «Дельта» (после трех доз) и 155 против начального штамма (после двух доз).

По данным исследователей, после третьей дозы вакцины уровень титра антител, нейтрализующих вирус, возрастает в 25 раз по сравнению с двумя дозами против «дикого» или начального и других вариантов COVID-19.

В то же время отмечается, что из-за того, что 80% эпитопов в спаечном белке не подвержены мутациям в варианте «Омикрон», две дозы могут защитить от тяжелого течения заболевания.

Производители вакцины отмечают, что вводить третью дозу вакцины можно людям в возрасте от 18 лет не ранее, чем через 6 месяцев после получения второй дозы. Однако людей с иммунодефицитом бустерной дозой можно прививать уже через 4 недели.

Кроме того, компании продолжают работать над вакциной против варианта «Омикрон» для повышения уровня и продолжительности защиты от него.