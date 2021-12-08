Исследование: Антитела от вакцины Pfizer в 40 раз менее эффективны против штамма «Омикрон»

Антитела к коронавирусу, образующиеся после вакцинации препаратом от Pfizer, оказались менее эффективными против нового штамма «Омикрон». Их эффективность снизилась в 40 раз.
Об этом пишет Sky News.
Пока это только предварительные данные исследования, поскольку вакцину тестировали на крови всего 12 пациентов из Южной Африки.
По данным ученых, антитела могут быть в 40 раз менее эффективны против штамма «Омикрон».
«Несмотря на то, что его способность ускользать от вакцинных антител значительна, она не полная, и это хорошие новости», — отметил вирусолог из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения, профессор Алекс Сигал.
По данным исследования, антитела людей, которые вакцинировались или переболели, были значительно эффективнее против «Омикрона». Таким образом, это может свидетельствовать о том, что бустерные дозы вакцины могут быть эффективными против нового штамма.
- 11 ноября в Ботсване был обнаружен новый штамм коронавируса «Омикрон» (B.1.1.529). Но первыми о нем сообщили представители Минздрава из Южно-Африканской Республики. Они провели несколько исследований и выявили очень быстрое распространение этого штамма в некоторых регионах страны. Ученые считают, что он может быть опаснее всех известных штаммов. Его усложненная мутация, вероятно, позволяет обходить защиту антител. Случаи заражения уже зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды.
- Из-за штамма многие страны мира ввели ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик. Украина приняла решение, что все прибывающие из этих стран должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.
- В Украине «Омикрона» пока нет. В ВОЗ призывают не паниковать из-за этого штамма, смертей от него еще не зафиксировали.