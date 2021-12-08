Ученые из Гонконга опубликовали первый снимок штамма коронавируса «Омикрон»

Университет Гонконга показал первое изображение штамма коронавируса «Омикрон», которое сделали с помощью электронного микроскопа.
Снимок обнародовали в среду, 8 декабря.
На левой части изображения — при малом увеличении — повреждение клеток с набухшими везикулами, которые содержат маленькие черные вирусные частицы. Справа — микрофотография с большим увеличением. Она показывает агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.
- 11 ноября в Ботсване выявили новый штамм коронавируса «Омикрон» (B.1.1.529). Но первыми о нем сообщили представители Минздрава из Южно-Африканской Республики. Они провели несколько исследований и зафиксировали очень быстрое распространение этого штамма в некоторых регионах страны. Ученые считают, что он может быть опаснее всех известных штаммов. Его усложненная мутация, вероятно, позволяет обходить защиту антител. Случаи заражения уже зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды.
- Из-за нового штамма многие страны мира ввели ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик. Украина приняла решение, что все прибывающие из этих стран должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.
- В Украине «Омикрона» пока нет. В ВОЗ призывают не паниковать из-за этого штамма, смертей от него еще не зафиксировали.