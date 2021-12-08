Ученые из Гонконга опубликовали первый снимок штамма коронавируса «Омикрон»

Университет Гонконга показал первое изображение штамма коронавируса «Омикрон», которое сделали с помощью электронного микроскопа.

Снимок обнародовали в среду, 8 декабря.

На левой части изображения — при малом увеличении — повреждение клеток с набухшими везикулами, которые содержат маленькие черные вирусные частицы. Справа — микрофотография с большим увеличением. Она показывает агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.