Вчені з Гонконгу опублікували перший знімок штаму коронавірусу «Омікрон»

Університет Гонконгу показав перше зображення штаму коронавірусу «Омікрон», яке зробили за допомогою електронного мікроскопа.

Знімок оприлюднили у середу, 8 грудня.

На лівій частині зображення — при малому збільшенні — пошкодження клітин з набряклими везикулами, що містять маленькі чорні вірусні частки. Праворуч — мікрофотографія з великим збільшенням. Вона показує агрегати вірусних частинок із шипами у формі корони на їхній поверхні.