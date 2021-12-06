В Гонконге турист из ЮАР бесконтактно заразил мужчину штаммом «Омикрон» через коридор гостиницы. Оба были вакцинированы

В Гонконге в отеле, где туристы из разных стран находились на самоизоляции, вакцинированный мужчина из Канады заразился вариантом коронавируса «Омикрон» от путешественника из Южной Африки через коридор.

Об этом говорится в исследовании ученых Гонконгского университета, опубликованном на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC).

По данным исследователей, эти два постояльца отеля не контактировали друг с другом и были вакцинированы двумя дозами препарата Pfizer-BioNTech.

Тесты на коронавирус обоих мужчин, сданные за 72 часа до вылета, показали отрицательный результат.