У Гонконгу турист із ПАР безконтактно заразив чоловіка штамом «Омікрон» через коридор готелю. Обоє були вакциновані

У Гонконгу в готелі, де туристи з різних країн перебували на самоізоляції, вакцинований чоловік з Канади заразився варіантом коронавірусу «Омікрон» від мандрівника з Південної Африки через коридор.

Про це йдеться в дослідженні вчених Гонконзького університету, опублікованому на сайті Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC).

За даними дослідників, ці два постояльці готелю не контактували один із одним і були вакциновані двома дозами препарату Pfizer-BioNTech.

Тести на коронавірус обох чоловіків, здані за 72 години до вильоту, показали негативний результат.