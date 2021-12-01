Розробники BioNTech: Бустерна доза вакцини проти коронавірусу захищає від тяжких наслідків штаму Omicron

Третя доза вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech дає високий рівень захисту від нового штаму Omicron.
Про це заявили засновники німецької компанії BioNTech Угур Шахін та Озлема Туречі, повідомляє телеканал Т24.
«Не слід боятися нового штаму Omicron. Немає причин для паніки. Ми знаємо про велику кількість мутацій. Вакцина захищає від тяжкого перебігу хвороби. Вакцина забезпечує захист на двох рівнях, перший — це антитіла, а другий — імунні клітини (Т-клітини)», — сказав Шахін.
На думку вченого, бустерна доза вакцини від коронавірусу потрібна усім.
«Особливо для певної вікової групи. Вона [третя доза] забезпечує у 20 разів більший захист. З третьою дозою забезпечується 97-відсотковий захист. Незалежно від «Омікрона», ми рекомендуємо робити третю дозу якнайшвидше», — додав він.
- 11 листопада в Ботсвані виявили новий штам коронавірусу «Омікрон» (B.1.1.529). Але першими про нього повідомили представники МОЗ із Південно-Африканської Республіки. Вони провели кілька досліджень і виявили дуже швидке поширення цього штаму в деяких регіонах країни. Учені вважають, що він може бути небезпечнішим за усі відомі штами. Його ускладнена мутація, імовірно, дозволяє оминати захист антитіл. Випадки зараження вже зафіксували в Європі, Австралії, США та Канаді.
- Через штам багато країн світу запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік. Україна ухвалила рішення, що всі, хто прибуватимуть із цих країн, мають пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію.
- Наразі цей штам виявили в Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Португалії, Іспанії та Швеції.
- У компанії Moderna припускають, що для боротьби зі штамом коронавірусу «Омікрон» знадобиться нова вакцина. Компанія вже досліджує у клінічних умовах два полівалентних бустери-кандидати, що були розроблені в очікуванні мутацій, подібних до тих, які виникли у штамі «Омікрон». Результати експерименту прогнозуються впродовж найближчих тижнів.