Разработчики BioNTech: Бустерная доза вакцины против коронавируса защищает от тяжелых последствий штамма Omicron

Третья доза вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech дает высокий уровень защиты от нового штамма Omicron.
Об этом заявили основатели немецкой компании BioNTech Угур Шахин и Озлема Туречи, сообщает телеканал Т24.
«Не следует бояться нового штамма Omicron. Нет причин для паники. Мы знаем о большом количестве мутаций. Вакцина защищает от тяжелого течения болезни. Вакцина обеспечивает защиту на двух уровнях, первый — это антитела, а второй — иммунные клетки (Т-клетки)», — сказал Шахин.
По мнению ученого, бустерная доза вакцины от коронавируса необходима для всех людей.
«Особенно для определенной возрастной группы. Она [третья доза] обеспечивает в 20 раз большую защиту. С третьей дозой обеспечивается 97-процентная защита. Независимо от «Омикрона» мы рекомендуем делать третью дозу как можно быстрее», — добавил он.
- 11 ноября в Ботсване был обнаружен новый штамм коронавируса «Омикрон» (B.1.1.529). Но первыми о нем сообщили представители Минздрава из Южно-Африканской Республики. Они провели несколько исследований и нашли очень быстрое распространение этого штамма в некоторых регионах страны. Ученые считают, что он может быть опаснее всех известных штаммов. Его усложненная мутация, вероятно, позволяет обходить защиту антител. Случаи заражения уже зафиксировали в Европе, Австралии, США и Канаде.
- Из-за штамма многие страны мира ввели ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик. Украина приняла решение, что все прибывающие из этих стран должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.
- В настоящее время этот штамм был обнаружен в Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании и Швеции.
- В компании Moderna предполагают, что для борьбы со штаммом коронавируса «Омикрон» понадобится новая вакцина. Компания уже исследует в клинических условиях два поливалентных бустера-кандидата, разработанных в ожидании мутаций, подобных тем, которые возникли в штамме «Омикрон». Результаты эксперимента прогнозируются в ближайшие недели.