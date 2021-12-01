Разработчики BioNTech: Бустерная доза вакцины против коронавируса защищает от тяжелых последствий штамма Omicron

Третья доза вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech дает высокий уровень защиты от нового штамма Omicron.

Об этом заявили основатели немецкой компании BioNTech Угур Шахин и Озлема Туречи, сообщает телеканал Т24.

«Не следует бояться нового штамма Omicron. Нет причин для паники. Мы знаем о большом количестве мутаций. Вакцина защищает от тяжелого течения болезни. Вакцина обеспечивает защиту на двух уровнях, первый — это антитела, а второй — иммунные клетки (Т-клетки)», — сказал Шахин.