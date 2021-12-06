У Росії зафіксували COVID-штам «Омікрон»

У Росії підтвердили перші два випадки зараження новим штамом коронавірусу «Омікрон».
Про це повідомляє «Російська служба ВВС».
У Росспоживнагляді заявили, що штам виявили у двох громадян РФ, які повернулися з Південно-Африканської Республіки. Напередодні у відомстві повідомили, що коронавірус виявили у девʼятьох росіян, які повернулися з ПАР та Намібії. Усіх їх відправили до обсерватора.
- Україна з 3 грудня запровадила обмеження на вʼїзд із країн Південної Африки через поширення штаму «Омікрон». В Україні його поки що не виявили.
- Через штам багато країн світу ввели обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватині, Зімбабве, Намібію та Мозамбік. Україна ухвалила рішення, що всі, хто прибуває з цих країн, повинні пройти обовʼязкову 14-денну самоізоляцію.
- У ВООЗ закликають не панікувати через «Омікрон». Смертей від нього ще не зафіксували.