В России зафиксировали COVID-штамм «Омикрон»

В России подтвердили первые два случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».

Об этом сообщает «Русская служба ВВС».

В Роспотребназдзоре заявили, что штамм выявили у двух граждан РФ, которые вернулись из Южно-Африканской Республики. Накануне в ведомстве сообщили, что коронавирус выявили у девяти россиян, вернувшихся из ЮАР и Намибии. Всех их отправили в обсерватор.