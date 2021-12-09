Исследования: COVID-штамм «Омикрон» в четыре раза заразнее «Дельты», но протекает у больных в легкой форме

Новый анализ и предварительные исследования штамма коронавируса «Омикрон», которые провели ученые японского Университета Киото, показали, что он в четыре раза заразнее штамма «Дельта», но повальной госпитализации не вызывает.

Об этом пишет Bloomberg.

Математическое моделирование и анализ генома нового варианта вируса говорят о том, что он преодолевает иммунитет человека, выработанный естественным путем или за счет вакцины, но протекает у больных в легкой форме. Тяжелых случаев болезни наблюдается мало.

Как сообщает АР, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски заявила, что клинические данные о новом штамме очень ограничены.

Почти у всех 43 человек в США, которые точно заразились новым штаммом, болезнь протекает в легкой форме, но она может переходить в тяжелую по истечению времени — нескольких дней или недель. Валенски говорит, что статистика пока не точна, поскольку все заболевшие — молодые люди, которые обычно легче переносят болезнь.

Ученым еще предстоит точно выяснить влияние «Омикрона» на организм человека.