У Великій Британії зафіксували першу смерть від штаму коронавірусу «Омікрон»

У Великій Британії підтвердили смерть пацієнта з мутацією коронавірусу «Омікрон». Це перша підтверджена у світі смерть від штаму B.1.1.529.
«На жаль, «Омікрон» призводить до госпіталізації і, на жаль, було підтверджено, що принаймні один пацієнт помер від «Омікрону», — оголосив премʼєр-міністр країни Борис Джонсон, передає Sky News.
У британському уряді вважають, що через «дуже заразну» природу штам може «домінувати та поширюватися в геометричній прогресії». За прогнозами британських учених, «Омікрон» стане домінантним у країні вже взимку, а кількість госпіталізацій може перевищити минулорічні показники, сильно вдаривши по Національній службі охорони здоров'я.
Всесвітня організація охорони здоровʼя досі не оцінила ризики від «Омікрону», але до цього моменту смертей від нього не фіксували.
- Поки що весь світ побоюється великих наслідків через поширення «Омікрону» і закрився від Південної Африки, звідки прийшов штам. Всесвітня організація охорони здоровʼя при цьому закликає не панікувати.
- Раніше повідомлялося, що антитіла від вакцини Pfizer у 40 разів менш ефективні проти штаму «Омікрон». Компанія після цього повідомила, що необхідно колоти три дози.
- Попередні аналізи свідчать про те, що штам у чотири рази заразніший за «Дельту», але протікає у хворих у легкій формі. Проте є побоювання, що B.1.1.529 може переходити у важку форму з часом.