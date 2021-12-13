В Великобритании зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса «Омикрон»

В Великобритании подтвердили смерть пациента с мутацией коронавируса «Омикрон». Это первая подтвержденная в мире смерть от штамма B.1.1.529.
«К сожалению, «Омикрон» приводит к госпитализации и, к сожалению, было подтверждено, что по крайней мере один пациент умер от «Омикрона», — объявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает Sky News.
В британском правительстве считают, что из-за «очень заразной» природы штамм может «доминировать и распространяться в геометрической прогрессии». По прогнозам британских ученых, «Омикрон» станет доминирующим в стране уже зимой, а число госпитализаций может превысить прошлогодние показатели, сильно ударив по Национальной службе здравоохранения.
Всемирная организация здравоохранения до сих пор четко не оценила риски от «Омикрона», но до этого момента смертей от него не фиксировали.
- Пока весь мир опасается крупных последствий из-за распространения «Омикрона» и закрылся от Южной Африки, откуда пришел штамм. Всемирная организация здравоохранения при этом призывает не паниковать.
- Ранее сообщалось, что антитела от вакцины Pfizer в 40 раз менее эффективны против штамма «Омикрон». Компания после этого сообщила, что необходимо колоть три дозы.
- Предварительные анализы говорят от том, что штамм в четыре раза заразнее «Дельты», но протекает у больных в легкой форме. Однако есть опасения, что B.1.1.529 может переходить в тяжелую форму со временем.