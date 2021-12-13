В Великобритании зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса «Омикрон»

В Великобритании подтвердили смерть пациента с мутацией коронавируса «Омикрон». Это первая подтвержденная в мире смерть от штамма B.1.1.529.

«К сожалению, «Омикрон» приводит к госпитализации и, к сожалению, было подтверждено, что по крайней мере один пациент умер от «Омикрона», — объявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает Sky News.

В британском правительстве считают, что из-за «очень заразной» природы штамм может «доминировать и распространяться в геометрической прогрессии». По прогнозам британских ученых, «Омикрон» станет доминирующим в стране уже зимой, а число госпитализаций может превысить прошлогодние показатели, сильно ударив по Национальной службе здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения до сих пор четко не оценила риски от «Омикрона», но до этого момента смертей от него не фиксировали.