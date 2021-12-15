Ученые две недели изучали новый штамм «Омикрон»: насколько он заразен, устойчив к вакцинам и опасен для здоровья. Рассказываем (как всегда, без паники), что удалось выяснить

«Омикрон» заразнее других штаммов?

Похоже, что да. До этого самым быстрым из вариантов коронавируса считался штамм «Дельта», но «Омикрон» обгоняет его по скорости распространения. Это стали подозревать еще в Южной Африке, где впервые выявили новый штамм. Там он быстро стал доминировать в одной провинции за другой. Исследователи в других странах наблюдали за «Омикроном» на более ранней стадии распространения. И картина примерно та же — количество случаев удваивается каждые два-три дня, «Дельте» для этого нужно гораздо больше времени.

Британские исследователи наблюдали, что происходило в семьях 121 человека, заразившегося этим вариантом. Они пришли к выводу, что «Омикрон» распространяется в домашних условиях среди членов семьи примерно в 3,2 раза чаще, чем «Дельта». Даже случайный контакт с инфицированным «Омикроном» повышает вероятность заражения примерно в два раза по сравнению с «Дельтой».

Пассажиры в метро Лондона, 13 декабря 2021 года. Getty Images / «Бабель»

Нил Фергюсон, эпидемиолог Имперского колледжа Лондона, считает, что способность «Омикрона» быстро распространяться, по сравнению с предыдущими вариантами, как раз и является его главным преимуществом над другими штаммами. Работа его исследовательской группы по моделированию также показала, что «Омикрон» заразнее «Дельты» примерно на 25—50%.

У исследователей пока нет четкого ответа, почему «Омикрон» так быстро распространяется. Одна гипотеза состоит в том, что он может легче проникать в клетки, другая — что он может размножаться внутри клеток. Чтобы в этом разобраться, нужно более детально изучить особенности мутаций этого штамма.

У тех, кто уже переболел ковидом, риск заразиться «Омикроном» выше?

Скорей всего, да. В начале всплеска «Омикрона» в Южной Африке, ученые удивлялись тому, как быстро растет количество инфицированных. Ведь в стране уже были масштабные волны ковида, вызванные другими штаммами. И по идее, у большинства южноафриканцев должен был выработаться иммунитет. Но оказалось, что многие из переболевших снова заразились именно «Омикроном».

Британские ученые в своем исследовании пришли к таким же выводам. Они выяснили, что многие из тех, кто подхватил «Омикрон», уже переболели ковидом. По их прогнозам, риск повторного заражения именно «Омикроном» примерно в пять раз выше, чем другими штаммами.

Эта способность уклоняться от иммунной защиты, по мнению ученых, является одной из главных причин, почему «Омикрон» так быстро распространяется. Антитела успешно противостоят другим вариантам. Но «Омикрону», похоже, удается инфицировать больше клеток организма, и иммунная защита просто не успевает с этим справляться.

Вакцины бесполезны против «Омикрона»?

Не совсем. Предварительные лабораторные исследования показывают, что даже две дозы таких вакцин, как Pfizer-BioNTech и AstraZeneca, не дают надежной защиты от «Омикрона». Но эффективность повышается после третьей бустерной дозы.

Ученые выяснили что через четыре месяца после второй дозы Pfizer-BioNTech эффективность вакцины против «Омикрона» составила примерно 35% — это значительно ниже, чем уровень защиты от «Дельты». Но третья доза подняла этот показатель примерно до 75%.

С двумя дозами AstraZeneca дела еще хуже. Уже через несколько месяцев после вакцинации они не дают практически никакой защиты от «Омикрона». Но дополнительная доза Pfizer-BioNTech повышает эффективность до 71%.

Очередь за бустерной дозой вакцины от коронавируса в Манчестере, 14 декабря 2021 года. Getty Images / «Бабель»

Но даже от одной или двух доз вакцины, по словам ученых, все равно есть польза. Вакцины не только вырабатывают антитела к коронавирусам, но и стимулируют рост Т-клеток — лимфоцитов, которые есть в организме каждого человека. Они «учатся» распознавать и уничтожать клетки, которые несут чужеродные антигены, в данном случае — коронавирус. Исследователи предполагают, что мутации «Омикрона» позволяют ему ускользнуть от антител, но от «обученных» Т-клеток уклониться ему намного сложнее.

Если эта гипотеза подтвердится, то даже когда вакцинированный человек заразится «Омикроном», инфекция с гораздо меньшей вероятностью перерастет в тяжелое заболевание. Скорей всего, это будет легкая или средняя форма. А бустерная доза даст дополнительный защитный эффект от тяжелой формы болезни.

«Омикрон» вызывает более тяжелое заболевание, чем другие штаммы?

А вот тут пока что хорошие новости. Южноафриканские врачи, которые первыми столкнулись с волной нового штамма, говорят о меньшем количестве тяжелых случаев заболевания по сравнению с предыдущими волнами ковида.

Правда, большая часть пациентов, которых наблюдали южноафриканские медики, были молодыми людьми. А у них вероятность тяжелого заболевания ниже, чем у пожилых. Похожая ситуация и в Европе — туда «Омикрон» завезли туристы, которые приехали из Африки. И большинство из них были моложе 40 лет.

Пассажир рейса из ЮАР проходит тестирование на коронавирус в аэропорту Амстердама, 2 декабря 2021 года. Getty Images / «Бабель»

Согласно предварительным исследованиям японских ученых, «Омикрон» хоть и в четыре раза заразнее «Дельты», но чаще протекает в более легкой форме. Однако исследователи пока не спешат радоваться. Чтобы окончательно понять, является ли «Омикрон» более мягким, чем другие варианты, есть только один способ. Подождать, пока еще больше людей заразятся новым штаммом, а затем подождать еще несколько недель, чтобы увидеть, у скольких из них болезнь перейдет в тяжелую форму.

Так в чем тогда главная опасность?

В том, с какой скоростью «Омикрон» распространяется по миру. К примеру, в Великобритании с каждым днем растет количество новых случаев заражения и уже есть первая смерть от «Омикрона». Поэтому британские ученые сейчас и находятся в авангарде изучения нового штамма и первыми публикуют результаты своих исследований.

Согласно результатам компьютерного моделирования, «Омикрон» в Британии будет распространяться в геометрической прогрессии. Уже во второй половине декабря он может обогнать «Дельту» по количеству заражений. По такому сценарию к апрелю в больницах может оказаться около 300 тысяч человек. Даже если у них будет нетяжелая форма заболевания, это создаст такую нагрузку на систему здравоохранения, какой не было даже в начале пандемии.

К подобным выводам пришли и исследователи из Дании и Норвегии. При плохом сценарии они прогнозируют, что количество ежедневных случаев инфицирования «Омикроном» может вырасти до 10 тысяч. Поэтому ученые призывают правительства по всему миру ускорить кампании по вакцинации, поделиться дозами с менее вакцинированными странами и даже рассмотреть такие меры, как новые ограничения для людей.

А что с «Омикроном» в Украине?

По состоянию на утро 15 декабря случаев заражения «Омикроном» в Украине не выявили. Но новый штамм уже проник в более чем 70 стран по всему миру. В том числе в ближайшие страны — Россию, Румынию, Венгрию и Словакию.

С 13 декабря в Украине разрешили бустерную вакцинацию, но пока не для всех. Получить третью дозу вакцины могут люди с тяжелыми заболеваниями, которые влияют на иммунную систему, — например, с ВИЧ-инфекцией или онкологией. Также разрешение на бустерную вакцинацию могут получить люди, которые планируют отправиться в страны, где требуют третью дозу. А еще люди старше 60 лет, которые привились вакциной CoronaVac. Для ревакцинации специалисты советуют использовать препараты Pfizer или Moderna.

А что нового говорит ВОЗ по поводу «Омикрона»?

Судя по обновлению за 14 декабря, пока ничего. ВОЗ еще ждет результатов исследований нового штамма по трем ключевым вопросам: насколько он заразнее по сравнению с другими штаммами, может ли он обходить иммунитет вакцинированного или переболевшего коронавирусом и вызывает ли он тяжелые формы заболевания.

Сегодня, 15 декабря, в 15:30 по Киеву ВОЗ собирает мировых экспертов, чтобы изучить новые исследования по «Омикрону». Мы будем следить за ходом дискуссии и обязательно дополним материал выводами, к которым придут эксперты.

«Бабелю» пригодится даже ваша единоразовая помощь, но мы не откажемся и от второй, и от третьей бустерной дозы донатов.