В Украине разрешили бустерную вакцинацию. Минздрав определил группы людей, которые могут получить третью дозу

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал указ о разрешении на введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса. Она будет разрешена только для определенных групп людей.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

«Мы рекомендуем вводить дополнительную дозу для тех, кто имеет медицинские показания для нее в связи с тяжелыми заболеваниями, ведь их иммунная система могла не сформировать надлежащую защиту. После введения дополнительной дозы эти люди будут более защищены от коронавирусной болезни», – отметил Ляшко.

Получить бустерную дозу теперь смогут люди:

с ВИЧ-инфекцией;

с онкологией;

после трансплантации органов;

проходящие иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию и лицам с рядом других иммунодефицитных состояний.

Кроме того, в рекомендациях национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики говорится также о предоставлении разрешения на бустерную вакцинацию людям, которые планируют выезд за границу, где требуют третью дозу; людям старше 60 лет, которые привились вакциной CoronaVac.

Эксперты считают, что дополнительную дозу следует вводить, по меньшей мере, через 28 дней после завершения полной вакцинации. Кроме того, там рекомендуют медикам и работникам домов интернатного типа ревакцинироваться через 6 месяцев.

Для ревакцинации специалисты советуют использовать мРНК-вакцины — Pfizer или Moderna.