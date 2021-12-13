В Украине разрешили бустерную вакцинацию. Минздрав определил группы людей, которые могут получить третью дозу

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал указ о разрешении на введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса. Она будет разрешена только для определенных групп людей.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
«Мы рекомендуем вводить дополнительную дозу для тех, кто имеет медицинские показания для нее в связи с тяжелыми заболеваниями, ведь их иммунная система могла не сформировать надлежащую защиту. После введения дополнительной дозы эти люди будут более защищены от коронавирусной болезни», – отметил Ляшко.
Получить бустерную дозу теперь смогут люди:
- с ВИЧ-инфекцией;
- с онкологией;
- после трансплантации органов;
- проходящие иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию и лицам с рядом других иммунодефицитных состояний.
Кроме того, в рекомендациях национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики говорится также о предоставлении разрешения на бустерную вакцинацию людям, которые планируют выезд за границу, где требуют третью дозу; людям старше 60 лет, которые привились вакциной CoronaVac.
Эксперты считают, что дополнительную дозу следует вводить, по меньшей мере, через 28 дней после завершения полной вакцинации. Кроме того, там рекомендуют медикам и работникам домов интернатного типа ревакцинироваться через 6 месяцев.
Для ревакцинации специалисты советуют использовать мРНК-вакцины — Pfizer или Moderna.
- Ранее во Всемирной организации здравоохранения определили две группы людей, которым рекомендуют получить бустерную дозу вакцины от коронавируса. Это могут быть люди с ослабленным иммунитетом и вакцинированные инактивированной вакциной (CoronaVac, Sinopharm или Bharat).
- Перед этим компания Pfizer выступила с заявлением, что три дозы их с BioNTech вакцины против коронавируса нейтрализуют вариант «Омикрон».